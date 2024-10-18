Эксперты установили способ активации СВУ, убившего военкора Татарского

Следователи установили способ активации взрывного устройства, в результате срабатывания которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде".

По его словам, криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия. В ходе этого были найдены части взрывного устройства, в дальнейшем экспертиза позволила установить способ приведения его в действие.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Дарья Трепова*передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии, а ее сообщника Дмитрия Касинцева - к одному году и девяти месяцам колонии. По версии гособвинения, она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи.

Суд признал Трепову* виновной по всем пунктам обвинения, которое ей было предъявлено: п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление). Касинцева суд признал виновным в укрывательстве Треповой после теракта.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга