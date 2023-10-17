Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева.

По версии следствия, Трепова, разделяя оппозиционные взгляды неустановленных соучастников о проведении армией России специальной военной операции, вошла в состав организованной группы для совершения теракта. Целью преступления названа дестабилизации органов государственной власти Российской Федерации и заставить их закончить СВО. Выполняя указания организаторов преступления, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Максима Фомина ради того, чтобы "втереться" к нему в доверие. Это в итоге привело к гибели военкора, сообщает Генпрокуратура России.

Напомним, покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 г. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.