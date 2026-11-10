Объект промышленности поврежден в Новгородской области в результате атаки БПЛА

В Новгородской области минувшей ночью отражена массированная атака БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в Telegram-канале.

По его словам, в результате падения осколков дронов поврежден объект промышленности. Кроме того, повреждения получили два дачных дома. Пострадавших нет. Жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная, заявил глава региона.

Он добавил, что специалисты экстренных служб оперативно устранили последствия атаки БПЛА.