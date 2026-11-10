Впервые в стране в столице откроют постоянную музейную экспозицию о конструктивизме

16 декабря в Центре «Зотов» начнёт работу выставка «Конструктивизм. Инструкция» — первая в стране постоянная экспозиция, посвящённая этому направлению. На ней представят подлинные работы Александра Родченко, Владимира Татлина, Эль Лисицкого и Любови Поповой из крупнейших российских музеев, а также воссозданные в натуральную величину интерьеры, мебель и одежду 1920-х годов из коллекции центра.

Экспозиция состоит из шести разделов — от первых экспериментов художников до проектов «города будущего». Среди главных экспонатов — воссозданные «Рабочий клуб» Александра Родченко и экспериментальная квартира архитектора Моисея Гинзбурга с интерьером Эль Лисицкого. Подлинники предоставили Русский музей, Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Пушкинский музей и частные собрания; часть работ планируется регулярно обновлять. В музее также оборудованы интерактивные зоны и мастерские.

«Экспозиция стала результатом четырёх лет исследований, объединила знания ведущих экспертов и свидетельства наследников художников-конструктивистов. В коллекцию вошли порядка ста реконструкций конструктивистских проектов, в том числе нереализованных», — отмечает Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ и генеральный директор Центра «Зотов».

Центр «Зотов» работает с ноября 2022 года как культурно-просветительское пространство, посвящённое изучению конструктивизма, и развивается как филантропический проект банка ВТБ по сохранению культурного наследия. Это первое в России культурно-просветительское пространство, которое знакомит аудиторию с конструктивизмом, его инициатором выступил банк ВТБ.

В преддверии открытия выставки, 20–22 ноября, в центре пройдут Дни конструктивизма — с образовательными материалами о культуре 1920–1930-х годов. С декабря также запланирован цикл лекций о деятелях эпохи.