Mash: Обвиняемая по делу военкора Татарского признана вменяемой

Дарья Трепова, которую обвиняют в совершении теракта, признана вменяемой, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, какими-либо хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики девушка не страдает. Она отчетливо осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.

При этом, добавляет Mash, у девушки диагностировано смешанное расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные экспертизы в уголовном деле.

Напомним, девушка передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) во время творческой встречи. Татарский погиб, несколько посетителей кафе, где проходила встреча, получили травмы.

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, который, по версии следствия, укрывал Трепову у себя дома после покушения.