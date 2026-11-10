ЦБ прорабатывает вопрос о возможности начисления процентов на счета в цифровых рублях

Центробанк оценит возможность начисления процентов на остатки средств на счетах в цифровых рублях. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова, передает ТАСС.

По ее словам, ЦБ в этой теме смотрит за мировыми тенденциями. "По такому направлению уже двигается Китай, - сообщила зампред. - Поэтому этот вопрос у нас в проработке".

"Мы в случае, если появится такая достаточная поддержка, будем тоже выходить с инициативами", - добавила Кахруманова.

Ранее в ЦБ сообщили, что платформа цифрового рубля показывает активный старт в России. За первые два месяца массового внедрения пользователи открыли свыше 300 тысяч кошельков.

К 1 ноября цифровые кошельки завели почти 290 тысяч граждан и около 16 тысяч компаний. Чаще всего люди пополняют счета. Также популярны оплата товаров и услуг и переводы между физлицами.