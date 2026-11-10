В Прикамье 48 тысяч должников предупредили об отключении электроэнергии

В ноябре энергетики начнут активнее отключать электроэнергию у неплательщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в "Пермэнергосбыте".

Как пояснили в компании, отключение возможно при долге от 1634 рублей. Свет вернут только после полного погашения задолженности и оплаты услуги за подключение - до 5000 рублей. Включат электроэнергию не сразу, а в течение двух дней после оплаты.

Должникам уже разослали около 48 тысяч предупреждений. По данным "Пермэнергосбыта", обычно этого достаточно: 85% неплательщиков вносят оплату после получения уведомления. Остальным приходится прибегать к крайней мере - отключению.

В компании подчеркнули, что большинство жителей оплачивают счета вовремя и в полном объёме, а меры к должникам - это честный подход по отношению к добросовестным плательщикам.