На Урале прокуратура проверит информацию об избиении ученика физруком

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о применении учителем школы непедагогического метода к ученику. Утверждается, что школьник был избит педагогом.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, информация об инциденте в школе села Косулино появилась в СМИ. По предварительным данным, 9 ноября учитель физической культуры, являющийся также классным руководителем, ударил ученика 9-го класса. Все произошло прямо на уроке во время классного часа.

В прокуратуре обещают выяснить все обстоятельства инцидента с участием физрука. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения.