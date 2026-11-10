Самым популярным жанром книг у школьников стали любовные романы

Классическая литература вошла в тройку любимых жанров книг у школьников (34%), уступив любовным романам (40%) и детективам (38%). Также популярны фэнтези (30%), приключения (28%), психология (26%) и фантастика (21%). Таковы данные опроса онлайн-школы "Умскул".

Среди наиболее впечатляющих произведений школьники чаще всего называли "Преступление и наказание" и "Мастера и Маргариту", а также "Войну и мир", "Героя нашего времени", "451º по Фаренгейту". Основным критерием выбора книги является сюжет (68%), также на выбор влияют опыт чтения автора (43%), соцсети (32%), экранизации (27%) и обложка (25%).

Около 46% учеников проявляют интерес к произведениям из школьной программы, при этом у 78% он возникает в процессе чтения. Значительная часть читающих классику отмечает, что книга может понравиться сильнее, чем ожидалось.

Недавно выяснилось, что почти 90% школьников хотели бы читать книг больше, но им не хватает времени. При этом 8% школьников читают ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 20% — несколько раз в месяц, каждый третий — раз в месяц или реже. То есть довольно регулярно читает не более трети школьников.