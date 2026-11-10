14 Ноября 2026
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Фото: Артем Геодакян /&#8201;ТАСС

Киркоров после скандального концерта в Тюмени заявил, что выступал с высокой температурой

Российский певец Филипп Киркоров 9 ноября провёл концерт в Тюмени, вызвавший шквал возмущений. Сегодня артист назвал этот вечер одним из самых сложных за всю творческую жизнь и заявил, что выступал с высокой температурой. Об этом он написал в своих соцсетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Киркорова, каждый номер давался ему непросто.

"Я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!" - рассказал певец. Он признался, что "фасон трещал по швам", но он взял на себя ответственность и вышел к зрителю. При этом, Киркоров допустил, что кто-то ушёл с концерта с чувством разочарования.

"Мне особенно непросто это осознавать, потому что за все годы на сцене я привык дарить людям праздник, а не объяснять, почему он получился не таким, как задумывался", - отметил он.

Артист извинился перед теми, кому не смог подарить ожидаемые эмоции. "Но есть вещи, которые сильнее температуры, усталости и любых обстоятельств. Это уважение к своему зрителю. И любовь к сцене, которой я отдал всю жизнь", - подчеркнул Киркоров.

Ранее в соцсетях поклонники певца опубликовали фото и видео с выступления. В некоторых песнях певец пропускал строки, а на ногах держался с трудом. В какой-то момент исполнителю вовсе вынесли стул.

Недавно Киркоров рассказывал о своем диагнозе - сахарном диабете. По словам Киркорова, у него диабет второго типа и он живет на уколах. Также певец перенес операцию на носу, поскольку у него были проблемы с дыханием.

Теги: Филипп Киркоров, концерт, певец


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