14 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Цены в онлайн-торговле могут вырасти из-за платежей ретейла "Почте России"

Цены на товары, которые продаются на маркетплейсах, могут подняться минимум на 5%.

Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, это может произойти из-за обсуждаемого инфраструктурного платежа участников рынка электронной торговли в размере 0,5% квартального оборота для поддержки работы "Почты России" в убыточных регионах. После этого затормозится работа соответствующих сервисов, что приведет к снижению общей покупательской способности в стране.

Эксперты считают, что негативные эффекты произойдут уже в период 2024-2027 гг., негатив почувствуют как потребители, так и сам рынок онлайн-торговли. Пострадать могут даже рынок труда и сегмент малого и среднего предпринимательства. Около 200 тыс. предпринимателей не смогут начать свое дело, число несозданных рабочих мест почти достигнет 300 тыс., следует из прогноза.

Как указали в Центре стратегических разработок, существует мировая практика поддержки национальных почтовых операторов за счет взносов компаний-конкурентов, однако там компенсируются только убытки от традиционных универсальных услуг почтовой связи. К ним не относятся новые услуги онлайн-торговли.

Поддержку работы "Почты России" в убыточных субъектах РФ предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах.

Теги: Почта России, торговля, ретейл, маркетплейсы


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