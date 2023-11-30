30 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Обслуживание долга "Почты России" могут переложить на ФНБ

После того глава правительства России Михаил Мишустин отверг идею покрытия убытков "Почты России" за счет инфраструктурного платежа с маркетплейсов, предложено переложить обслуживание долга почтового оператора на Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к "Почте России" и правительству, данное предложение высказывалось, но активные дискуссии по нему пока только предстоят. При этом предложение финансировать убытки за счет инфраструктурного платежа с компаний интернет-торговли вряд ли будет вновь обсуждаться до смены действующего правительства.

Поэтому единственным вариантом финансирования "Почты" остается поддержка государства. Предстоит решить, каким именно образом она будет осуществляться.

Ранее гендиректор "Почты России" Михаил Волков на совещании в правительстве представил концепцию повышения эффективности деятельности компании, в том числе — введение сбора с маркетплейсов, что, в конечном счете, отразилось бы на покупателях. Мишустин не поддержал предложение.

Теги: Почта России, ФНБ


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Ранее 31.10.2023 15:43 Мск В "Почте России" объяснили, откуда у них "финансовая дыра"

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