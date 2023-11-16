16 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ненужные отделения "Почты России" будут сдавать в аренду

Кабмин России занимается проработкой новых мер поддержки для работы наиболее убыточных отделений "Почты России".

Так, Минцифры просит власти регионов рассмотреть возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс. Это станет альтернативой обсуждаемого уже несколько месяцев сбора с маркетплейсов. Предполагается, что средства от сдачи помещений в аренду будут направлены на поддержку точек в селах.

В министерстве считают нужным сохранить в каждом городе не менее одного отделения "Почты России", куда переведут часть высвободившихся сотрудников. Проработать предложение и направить списки отделений, которые возможно закрыть "без ухудшения клиентского опыта", регионы должны до 1 декабря.

В совете директоров почтового оператора сомневаются в эффективности данного механизма. Там настаивают на поиске альтернативных источников финансирования. Член совета директоров "Почты России", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что не знает об идее Минцифры. Он указал, что считает "неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности", сообщает "Коммерсант".

Напомним, поддержку работы "Почты России" в убыточных субъектах РФ предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Госкомпания и эксперты к этой идее относятся скептически

Теги: Почта России, почта


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