14 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Убытки "Почты России" могут переложить на продавцов маркетплейсов

Поддержку работы "Почты России" в убыточных субъектах РФ предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах.

Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. В нем предложено финансировать так называемый компенсируемый убыток почтового оператора из государственного бюджета "за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах".

Это станет возможным в случае принятия одного из двух предложений. Первое заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов - площадки будут удерживать и перечислять в бюджет суммы с доходов продавцов, которые впоследствии могут быть зачтены продавцами как аванс при их самостоятельной уплате своего налога по применимому налоговому режиму, будь то упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход и др.

Госкомпания и эксперты к этой идее относятся скептически, сообщают "Ведомости".

Ранее в "Почте России" объяснили, откуда в компании возникла "финансовая дыра". До кризисов деньги были инвестированы в проект "международки" (международных отправлений), который "не взлетел".

Теги: Почта России, маркетплейсы


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.10.2023 15:43 Мск В "Почте России" объяснили, откуда у них "финансовая дыра"

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