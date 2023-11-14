Убытки "Почты России" могут переложить на продавцов маркетплейсов

Поддержку работы "Почты России" в убыточных субъектах РФ предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах.

Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. В нем предложено финансировать так называемый компенсируемый убыток почтового оператора из государственного бюджета "за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах".

Это станет возможным в случае принятия одного из двух предложений. Первое заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов - площадки будут удерживать и перечислять в бюджет суммы с доходов продавцов, которые впоследствии могут быть зачтены продавцами как аванс при их самостоятельной уплате своего налога по применимому налоговому режиму, будь то упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход и др.

Госкомпания и эксперты к этой идее относятся скептически, сообщают "Ведомости".

Ранее в "Почте России" объяснили, откуда в компании возникла "финансовая дыра". До кризисов деньги были инвестированы в проект "международки" (международных отправлений), который "не взлетел".