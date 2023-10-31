В "Почте России" объяснили, откуда у них "финансовая дыра"

В "Почте России" объяснили, откуда в компании возникла "финансовая дыра". До кризисов деньги были инвестированы в проект "международки" (международных отправлений), который "не взлетел". "У нас были инвестиции, которые не дали положительного эффекта", - объяснила финансовый директор "Почты России" Елена Степина. Она добавила, что основным кредитором компании является ВТБ.

По словам Степиной, ситуация "Почты России" отличается от того, что происходит в других государственных компаниях – она не получает никаких субсидий.

"Да, у нас есть проблемы с долговыми обязательствами. У нас нет господдержки, хотя у нас процентные обязательства 11 млрд руб. в этом году, но мы за год уже сократили долги на 9 млрд руб. и в три раза за полгода сократили операционный убыток", - сказала Степина на совещании в Совете Федерации по поводу господдержки госкорпораций.

Представители "Почты России" указали на то, что ищут варианты погашения долгов, но пока все они сводятся к просьбе выделить деньги из бюджета. В компании предлагают докапитализировать ее на 20-30 млрд руб., выдать субсидию на долги, выдать кредиты по льготным тарифам из средств ФНБ на сумму в 20 млрд руб. Также "Почта России" не откажется и от так называемого "инфраструктурного платежа", но она не сильно верит, что власти пойдут на такой шаг поддержки.

При этом расходы не на долги и не на инвестиции у "Почты России" в следующем году тоже продолжат расти. "На следующий год нам надо 10 млрд руб. на индексацию зарплат сотрудников и 32 млрд руб. надо для доведения зарплат до рыночного уровня. Тяжело подобрать и удержать персонал с такими зарплатами", - пожаловалась Степина.

При этом директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления Минфина России Елена Точеная напомнила, что в "Почте России" сейчас идут аудиторские проверки с целью выяснить, "под какие проценты и на какие проекты увеличивалась долговая нагрузка". "Мы уверены, что в почте есть и внутренние источники", - отметила представительница министерства. Она добавила, что деньги "Почта России" получит не раньше, чем объяснит, на что ушли взятые кредиты.