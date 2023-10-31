В "Почте России" объяснили, откуда у них "финансовая дыра"

31 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В "Почте России" объяснили, откуда у них "финансовая дыра"

В "Почте России" объяснили, откуда в компании возникла "финансовая дыра". До кризисов деньги были инвестированы в проект "международки" (международных отправлений), который "не взлетел". "У нас были инвестиции, которые не дали положительного эффекта", - объяснила финансовый директор "Почты России" Елена Степина. Она добавила, что основным кредитором компании является ВТБ.
Читайте также:

По словам Степиной, ситуация "Почты России" отличается от того, что происходит в других государственных компаниях – она не получает никаких субсидий.

"Да, у нас есть проблемы с долговыми обязательствами. У нас нет господдержки, хотя у нас процентные обязательства 11 млрд руб. в этом году, но мы за год уже сократили долги на 9 млрд руб. и в три раза за полгода сократили операционный убыток", - сказала Степина на совещании в Совете Федерации по поводу господдержки госкорпораций.

Представители "Почты России" указали на то, что ищут варианты погашения долгов, но пока все они сводятся к просьбе выделить деньги из бюджета. В компании предлагают докапитализировать ее на 20-30 млрд руб., выдать субсидию на долги, выдать кредиты по льготным тарифам из средств ФНБ на сумму в 20 млрд руб. Также "Почта России" не откажется и от так называемого "инфраструктурного платежа", но она не сильно верит, что власти пойдут на такой шаг поддержки.

При этом расходы не на долги и не на инвестиции у "Почты России" в следующем году тоже продолжат расти. "На следующий год нам надо 10 млрд руб. на индексацию зарплат сотрудников и 32 млрд руб. надо для доведения зарплат до рыночного уровня. Тяжело подобрать и удержать персонал с такими зарплатами", - пожаловалась Степина.

При этом директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления Минфина России Елена Точеная напомнила, что в "Почте России" сейчас идут аудиторские проверки с целью выяснить, "под какие проценты и на какие проекты увеличивалась долговая нагрузка". "Мы уверены, что в почте есть и внутренние источники", - отметила представительница министерства. Она добавила, что деньги "Почта России" получит не раньше, чем объяснит, на что ушли взятые кредиты.

Теги: почта россии, долги, кредит, проверка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}