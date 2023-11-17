Премьер Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Глава правительства России Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов.

Как сообщает РБК со ссылкой на собеседника в Минцифры, который знаком с результатами совещания в кабмине по вопросу улучшения финансово-экономического состояния "Почты России", в нем участвовали премьер Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и гендиректор "Почты России" Михаил Волков.

Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности компании, в том числе — введение сбора с маркетплейсов, что в конечном счете отразилось бы на покупателях. Мишустин не поддержал предложение, отметил собеседник агентства.

Напомним, поддержку работы "Почты России" в убыточных субъектах РФ предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Госкомпания и эксперты к этой идее относятся скептически