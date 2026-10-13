Болгария обратилась к НАТО после атак на суда в Черном море

Болгария обратилась к ЕС и НАТО с просьбой оказать экспертное содействие в изучении инцидента с дронами, которые атаковали 6 октября два коммерческих судна. ЧП произошло в черноморской акватории, относящейся к экономической зоне страны.

Премьер Румен Радев направил официальные запросы на имя лидеров Евросовета и Еврокомиссии — Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, а также генсека НАТО Марка Рютте. Он настоятельно просит оказать партнерскую помощь и рассмотреть данный инцидент в ускоренном режиме ввиду его критической важности. В Софии резко осуждают любые агрессивные действия против мирных кораблей и экипажей. Дополнительно правительство Болгарии запросило поддержку у европейских специалистов по морской безопасности (EMSA).

К настоящему времени обнаружить фрагменты дронов, которые прояснили бы их государственную принадлежность, не удалось. Следствие намерено проанализировать все доступные улики, снимки из космоса и прочие массивы данных. Как только виновные будут установлены, болгарская сторона намерена задействовать все доступные правовые и дипломатические рычаги в рамках норм международного права.

Атаки на гражданские суда в Черном море недопустимы и неприемлемы, заявила после инцидента фон дер Ляйен.