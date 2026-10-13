Глава МЧС России поблагодарил КНДР за участие в освобождении Курской области

Глава МЧС России Александр Куренков работает в столице КНДР Пхеньяне. Во время общения с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном он высказался об освобождении Курской области.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за помощь, которую корейские солдаты и офицеры оказали Российской Федерации при освобождении части территории Курской области", - приводит ТАСС слова Куренкова.

В соответствии с IV статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР отправляла в РФ военнослужащих для участия в операции по освобождению Курской области. Кроме того, в 2025 г. лидером КНДР Ким Чен Ыном было принято решение направить в Россию саперов для разминирования российской территории, а также военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.