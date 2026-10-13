Около 200 лицеев во Франции закрыты в связи с массовыми протестами школьников

Во Франции около 200 лицеев (старшие школы) закрыты во вторник, 13 октября, в связи с протестами школьников. Об этом заявил министр образования страны Эдуар Жеффре.

Он отметил, что сейчас из-за демонстраций закрывается меньше лицеев, чем это было в течение прошлых недель.

Как пишет РИА Новости, ранее участники движения призвали не прекращать протесты и присоединиться к массовой демонстрации 13 октября.

Напомним, школьники требуют улучшить условия обучения, добавить учителей и выделить школам больше средств. К акциям подключились студенты. Протестующие блокируют школы, устраивают поджоги и столкновения с полицией. Согласно последним данным, были задержаны более 6,8 тысяч человек.