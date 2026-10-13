Тысячи жителей Владивостока остались без света из‑за аварии

В Первомайском районе Владивостока из‑за аварии на подстанции "Улисс" без электричества остались более 24,5 тысячи человек. Об этом рассказало Главное управление МЧС по Приморскому краю. Свет пропал в 142 многоквартирных и шести частных домах, а также в шести социальных объектах. В МЧС пояснили, что сбой случился из‑за "омплекса опасных метеорологических явлений".

Сейчас энергетики устраняют неполадки. Пока в ведомстве не говорят, когда смогут вернуть электричество.

Ранее синоптики предупреждали: 13 октября в Приморье придут атмосферные фронты - они принесут дожди и похолодание. Во Владивостоке ждали дождь и сильный ветер, а на следующий день температура могла упасть до +10 градусов.