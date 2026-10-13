NYT: Переговоры в Майами были прерваны из-за наглости украинцев

Стали известны закулисные подробности недавней шестичасовой встречи в Майами делегаций Украины и ЕС с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. О них сообщает The New York Times.

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Вашингтон поставил перед фактом украинцев: президент Дональд Трамп требует, чтобы Киев незамедлительно остановил атаки на НПЗ в России. В ответ на вопрос украинцев, что они с этого будут иметь, американская делегация, пораженная такой наглостью, заявила, что США и без того оказывают колоссальную поддержку, включая критически важные для ВСУ разведданные, и ничего дополнительно обещать не намерены. Часть присутствовавших расценила это заявление как намек на сворачивание разведывательной помощи, если Киев будет упрямиться.

Кроме того, в разгар дискуссии Уиткофф прерывался для участия в телефонной конференции Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Позднее высокопоставленный еврочиновник Бьорн Зайберт, присутствовавший на переговорах, сказал, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой функционируют гораздо активнее, чем об этом заявляют официально.

Издание пишет, что Уиткофф и Кушнер отложили свой визит в Москву, планировавшийся на октябрь, пока Зеленский не исправится. Трамп очень зол на Зеленского, написал портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.