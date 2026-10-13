Банки столкнулись с рекордным ростом числа запросов от ФССП

Российские банки столкнулись с рекордным ростом числа запросов от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет "Коммерсант".

По данным Национального совета финансового рынка (НСФР), с 18 по 21 сентября в адрес кредитных организаций со стороны ФССП без какого-либо предварительного уведомления поступило беспрецедентное количество запросов, исчислявшееся в каждом случае миллионами единиц. Так, одному из региональных банков только за 19 сентября поступило 12,8 млн запросов, что равняется стандартному среднемесячному объему запросов.

Банки не успевают обрабатывать обращения в установленные законом сроки. При этом за нарушение сроков предоставления ответов им грозит внушительный штраф. Представители отрасли просят вмешаться в ситуацию Центробанк, предупреждая, что массовые взыскания могут поставить под угрозу финансовую устойчивость ряда кредитных организаций.

В апреле министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что судебные приставы ежегодно увеличивают объемы взысканных долгов с граждан и компаний. Он отметил, что этот показатель уже несколько лет подряд превышает планку в 1 триллион рублей. За весь 2025 год служба принудительно получила от должников почти 1,5 триллиона рублей. Эта сумма оказалась на 8% больше, чем результат 2024 года. Глава Минюста подчеркнул, что общая задолженность в стране продолжает расти.