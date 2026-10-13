В Томске бизнесмена обвинили в махинациях на 660 млн рублей

В Томске руководителю коммерческой компании предъявили обвинения по трем уголовным статьям - ущерб оценивают примерно в 660 миллионов рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Томской области.

По данным ТАСС, с октября 2023 года по март 2025 года глава фирмы (оптовая торговля и строительство) не заплатил НДС более чем на 390 миллионов рублей: он вносил в налоговые документы неверные данные о сделках, чтобы показывать меньшие доходы и большие расходы.

Также бизнесмен перевел свыше 240 миллионов рублей на счета иностранных компаний по фиктивным контрактам и пытался получить из бюджета возмещение НДС на сумму больше 30 миллионов рублей - выплату не одобрили.

Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, валютные операции с подложными документами и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина признал вину.

Дело касается ООО "Авиа спец сервис" (зарегистрирована в 2010 году), участвовавшей в строительстве ЖК "Стрижи". В 2025 году компанию признали банкротом. В указанный период ею руководил Андрей Неганов.

16 октября в Хамовническом районном суде Москвы пройдет предварительное слушание по делу бывших совладельцев "Соликамского магниевого завода" Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова - их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств.