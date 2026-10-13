В свердловском заксобрании выбрали заместителей председателя

В Законодательном собрании Свердловской области выбрали заместителей председателя.

Решение было принято на сегодняшнем первом заседании ЗакСО нового созыва. Депутаты проголосовали за следующих кандидатов:

Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий – первые заместители председателя;

Александр Высокинский, Михаил Клименко, Виктор Якимов, Николай Езерский и Виктор Маслаков – заместители председателя.

Ранее Высокинский представлял Свердловскую область в Совете Федерации. Ожидается, что там его сменит бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который накануне был отправлен в отставку.

Напомним, что также сегодня был избран новый председатель заксобрания Свердловской области. Как и ожидалось, им стал глава исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Дмитрий Жуков.