В свердловском заксобрании выбрали заместителей председателя
В Законодательном собрании Свердловской области выбрали заместителей председателя.
Решение было принято на сегодняшнем первом заседании ЗакСО нового созыва. Депутаты проголосовали за следующих кандидатов:
- Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий – первые заместители председателя;
- Александр Высокинский, Михаил Клименко, Виктор Якимов, Николай Езерский и Виктор Маслаков – заместители председателя.
Ранее Высокинский представлял Свердловскую область в Совете Федерации. Ожидается, что там его сменит бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который накануне был отправлен в отставку.
Напомним, что также сегодня был избран новый председатель заксобрания Свердловской области. Как и ожидалось, им стал глава исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Дмитрий Жуков.