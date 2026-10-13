13 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В России из-за атак на ЦОДы "Яндекса" часть рекламодателей ушла из "Директа"

Атаки ВСУ на центры обработки данных (ЦОД) "Яндекса" скорректировали работу рекламодателей. Часть из них ушла из "Директа", пишет "Ъ".
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По данным издания, некоторым клиентам Yandex Cloud удалось сократить количество активных рекламных кампаний в "Директе", а у других были проблемы с остановками кампаний в сервисе, при этом средства на продвижение продолжали списываться.

На этом фоне бизнес стал больше интересоваться альтернативными инструментами. Например, "VK Рекламой", у которой за последние несколько дней стоимость аукциона выросла на 15-20%.

Изменения на рынке связаны со сбоями в работе рекламных сервисов "Яндекса", начавшимися после атак на его ЦОДы. Участники рынка опасаются, что издержки из-за сбоев "Яндекса" понесут рекламные агентства из-за условий договоров.

Ранее сообщалось, что сервисы "Яндекса", которые были недоступны после атаки 11 октября на дата-центр во Владимирской области, постепенно возвращаются к нормальной работе. Так, восстанавливается доступ к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам, но некоторые их функции пока могут оставаться недоступны. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры совместно с Минобороны России решают вопрос по защите ЦОДов. 8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была также повреждена в рязанском Сасово и Калуге.

Теги: "Яндекс", "Директ", центр обработки данных


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