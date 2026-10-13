В России из-за атак на ЦОДы "Яндекса" часть рекламодателей ушла из "Директа"

Атаки ВСУ на центры обработки данных (ЦОД) "Яндекса" скорректировали работу рекламодателей. Часть из них ушла из "Директа", пишет "Ъ".

По данным издания, некоторым клиентам Yandex Cloud удалось сократить количество активных рекламных кампаний в "Директе", а у других были проблемы с остановками кампаний в сервисе, при этом средства на продвижение продолжали списываться.

На этом фоне бизнес стал больше интересоваться альтернативными инструментами. Например, "VK Рекламой", у которой за последние несколько дней стоимость аукциона выросла на 15-20%.

Изменения на рынке связаны со сбоями в работе рекламных сервисов "Яндекса", начавшимися после атак на его ЦОДы. Участники рынка опасаются, что издержки из-за сбоев "Яндекса" понесут рекламные агентства из-за условий договоров.

Ранее сообщалось, что сервисы "Яндекса", которые были недоступны после атаки 11 октября на дата-центр во Владимирской области, постепенно возвращаются к нормальной работе. Так, восстанавливается доступ к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам, но некоторые их функции пока могут оставаться недоступны. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры совместно с Минобороны России решают вопрос по защите ЦОДов. 8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была также повреждена в рязанском Сасово и Калуге.