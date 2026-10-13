Маск вложил $366 млн в промежуточные выборы в США

Бизнесмен Илон Маск потратил во время избирательного цикла промежуточных выборов в США $366 млн.

$276 млн ушли с июля для помощи республиканцам в сохранении контроля над конгрессом. По данным NYT, столь существенные траты Маска делают его самым крупным политическим донором среди известных на нынешних выборах.

По версии Reuters, "на кону" этих выборов для Маска "стоит многое", поскольку демократы в Палате представителей США добиваются расследований его госконтрактов в качестве гендиректора SpaceX и его деятельности в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE), пишет РБК.

В 2025-ом Макс заявил о создании собственной партии. Позже в США социологическая компания Rasmussen Reports провела опрос о том, как жители страны относятся к созданию бизнесменом Илоном Максом своей партии. 48% опрошенных сочли это плохой идеей.