Пермский аэропорт выплатит компенсацию семье умершего на борту самолета пассажира

Пермский краевой суд рассмотрел жалобу жительницы Перми к АО "Международный Аэропорт "Пермь" о компенсации морального вреда из-за некачественно оказанных медицинских услуг фельдшером аэропорта. Об этом сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

26 февраля 2025 года супруг истицы обратился в здравпункт аэропорта с жалобами на давящую боль в области сердца, отдающую в лопатку, и жжение в груди. Фельдшер измерила давление, уточнила, какие препараты от давления принимает пациент, и решила, что симптомы связаны с простудой. Для снятия боли она предложила смесь препаратов из капель. ЭКГ не проводилось, госпитализацию не предложили, контрольное измерение давления после приёма лекарств не выполнили.

После этого супруги прошли на посадку. На исполнительном старте пассажиру стало плохо, рейс вернулся на стоянку, но спасти мужчину не удалось — врач-реаниматолог констатировал биологическую смерть.

Мотовилихинский районный суд Перми назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая не установила прямой причинно-следственной связи между недостатками медпомощи и смертью. Неблагоприятный исход был обусловлен совокупностью факторов: длительными хроническими заболеваниями, некомплаентностью пациента к лечению и недостатками помощи в здравпункте. Эксперты указали, что дефекты диагностики и тактики ведения пациента способствовали прогрессированию острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Районный суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, однако судебная коллегия Пермского краевого суда сочла её заниженной и не отвечающей требованиям разумности и справедливости.

Изменяя решение, апелляционная инстанция учла, что погибший прожил с женой 22 года, был единственным кормильцем в семье, а его дети потеряли отца. Младший сын стал свидетелем смерти отца на борту самолёта.

Пермский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда и обязал АО "Международный Аэропорт "Пермь" выплатить средства вдове, сыну и дочери умершего пассажира.