БПЛА атаковали промзону Невинномысска, зафиксированы повреждения

Силы ПВО минувшей ночью отразили массированную воздушную атаку на Ставропольский край, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от обломков БПЛА. Пострадавших нет. "Осмотр мест падения и оценка последствий продолжается, начаты работы по устранению повреждений", - написал Владимиров в Telegram-канале. Он добавил, что в Солнечнодольске последствий на земле нет.

До этого глава региона сообщал, что в Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Также Владимиров отмечал, что ПВО работает в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, отражается налет БПЛА, направленный на промышленные объекты.