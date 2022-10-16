Губернатор Пермского края перешел на мат во время встречи с мобилизованными

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи с мобилизованными пермяками в Тюмени перешел на мат. Видеозапись встречи появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время встречи солдаты потребовали у губернатора дать конкретные сроки введения региональной выплаты. Солдаты поинтересовались, почему на премии чиновников выделяется 40 млн руб., а мобилизованным - ничего. Также бойцы высмеяли помощь, которую власти края прислали солдатам.

"Та помощь, которую вы прислали, у нас все это есть настолько, что в коридорах стоит. Абсолютно не нужно", - заявил солдат, добавив, что вопросы с экипировкой решили тюменские власти, увидев, что солдаты из Пермского края приехали без необходимых вещей.

Махонин попытался оправдаться, что помощь, которая приходит - волеизъявление жителей, и подчеркнул, что приехал, потому что хочет "решить проблемы мобилизованных". Он также заявил, что власти "будут поддерживать семьи", что будет дан "волшебный пендель" социальным службам, чтобы определили потребности - т.к. люди разные и потребности разные. Махонин пообещал выплаты несовершеннолетним детям, проработать вопрос по детским садам с точки зрения "снижения финансовой нагрузки" и "решить какие-то бытовые проблемы".

Относительно выплат Махонин заявил, что власти края ждут "соответствующую координацию действий федерального правительства, так как регионов, которые сделают выплаты - меньшинство". Махонин сказал, что "как только будет вопрос решен, мы еще несколько дней подождем, мы будем принимать этот вопрос на себя".

Однако мобилизованного этот ответ не устроил. Он отметил, что семьи бедствуют, и выразил сомнение, что помощь реально будет оказана. Он подчеркнул, что за счет региональной выплаты семьи могут закрыть сейчас бюджетные дыры, которые у них образовались.

"Нас интересует конкретика, чтобы помочь нашим семьям, нам всем нужна выплата. От 150 до 300 тыс. руб. Остальным нам всем помогают и помогли. Вопрос у всех в эту единовременную выплату уперся", - сообщил один из солдат.

В результате губернатор потерял терпение и позволил себе ненормативную лексику.

"Мужики разные. Вот сегодня подошел мужик и говорит: у меня две бабы 10 детей незаконных. *****. Кому что давать, *****? Вопросы не решишь все. Но большинство вопросов мы закроем. Но все не решим", - заявил Махонин.

Напомним, прежде чем отправиться в Тюмень, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в Елани (Свердловская область), где встретился с мобилизованными из региона мужчинами.Бойы также завалили главу региона вопросами.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Махонин подписал постановление о выделении 40 млн руб. на премии главам городских округов и чиновникам администраций. Пермяки считают, что эти средства или хотя бы часть из них следовало бы перенаправить на помощь семьям мобилизованных. Люди сообщили, что направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. После информации об обращении к президенту, в правительстве Пермского края сообщили об усилении адресных мер поддержки семьям мобилизованных. Вскоре первая фура с вещами, необходимыми для мобилизованных, отправилась из Перми в Елань и Тюмень.