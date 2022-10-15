16 Октября 2022
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Общество Пермский край
Фото: t.me/mahonin59

Бойцы в Тюмени обеспечены всем необходимым, - Махонин - о быте мобилизованных жителей Прикамья

Губернатор Пермского края после посещения мобилизованных жителей региона в Елани (Свердловская область) прибыл в Тюмень, где также проходят боевую подготовку жители Прикамья.

"В части – порядок, мобилизованные получают навыки применения различных типов стрелкового вооружения и тяжёлых гранатомётов. Настрой у всех боевой. Парни рассказали, что укомплектованы всем необходимым обмундированием. Есть вопросы по поддержке семей. Сразу по возвращению в Пермь продолжим работу в этом направлении", - написал в своем Telegram-канале Махонин.

Визит губернатора Пермского края Дмитрия Махонина к мобилизованным жителям Прикамья в Тюмень(2022)|Фото: t.me/mahonin59

Встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с мобилизованными жителями Прикамья в Тюмени(2022)|Фото: t.me/mahonin59

Напомним, в Елани он час общался с солдатами "без галстука", ему задали много вопросов о кредитах и помощи семьям.

Теги: Дмитрий Махонин, проверка, мобилизованные



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