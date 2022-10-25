Мобилизованные прикамцы жалуются, что не могут получить обещанные Махониным 100 тысяч

Мобилизованные прикамцы сообщают, что не могут получить обещанную губернатором Дмитрием Махониным единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Резервисты сообщают, что "Минобороны тормозит с зачислением бойцов в списки части, а следовательно пока еще ни копейки им заплатить не могут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Пермского края подтвердили, что выплаты будут произведены, как только пройдет зачисление в военную часть.

"Денежные средства будут перечислены автоматически на счета граждан в течение пяти рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в воинское подразделение", - говорится в постановлении о выплатах.

На вопрос о том, есть ли мобилизованные, которым уже были произведены выплаты, в пресс-службе не ответили.

Напомним, 18 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о решении произвести из регионального бюджета разовые выплаты по 100 тыс. руб. всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

"В таком объеме были выплачены средства добровольцам батальона "Молот". Считаем, что мобилизованные резервисты должны получить столько же", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья также поручил направить в учебные центры социальных работников и юристов, чтобы помочь на месте оформить все необходимые документы. Также это касается жалоб мобилизованных на банки, отказывающие в кредитных каникулах, вопросов по заполнению военных билетов военкоматами.

"Вся эта работа должна быть проведена оперативно, пока люди находятся в воинских частях и не выехали в зону СВО", – акцентировал губернатор.

Также выплаты получат семьи мобилизованных, имеющие детей - по 15 тыс. руб. на ребенка. Сообщается также, что дети мобилизованных будут бесплатно посещать детские сады.

Решение было принято спустя почти месяц после старта мобилизации, после нескольких встреч с солдатами и обращения семей к президенту РФ.