Мобилизованные "завалили" главу Прикамья вопросами о кредитах и помощи семьям

16 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Пермский край
Фото: t.me/mahonin59

Мобилизованные "завалили" главу Прикамья вопросами о кредитах и помощи семьям

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в Елани (Свердловская область), где встретился с мобилизованными из региона мужчинами. Об итогах визита глава Прикамья рассказал в своем Telegram-канале.

"Час общались с парнями на плацу, "без купюр". У бойцов много вопросов, и это понятно. Больше всего – по предоставлению кредитных каникул, помощи семьям тех, кого мобилизовали. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам", - написал Махонин.

Сегодня же по подразделениям распределили содержимое отправленной нами фуры с вещами и медикаментами. Поставки будут продолжаться

"Отправляюсь в Тюмень", - написал Махонин.

Напомним, ранее Махонин подписал постановление о выделении 40 млн руб. на премии главам городских округов и чиновникам администраций. Пермяки считают, что эти средства или хотя бы часть из них следовало бы перенаправить на помощь семьям мобилизованных. Люди сообщили, что направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. После информации об обращении к президенту, в правительстве Пермского края сообщили об усилении адресных мер поддержки семьям мобилизованных. Вскоре первая фура с вещами, необходимыми для мобилизованных, отправилась из Перми в Елань и Тюмень.

Встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с мобилизованными жителями Прикамья в Елани(2022)|Фото: t.me/mahonin59

Встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с мобилизованными из Прикамья в Елани(2022)|Фото: t.me/mahonin59

Теги: Дмитрий Махонин, мобилизованные, Елань, встреча



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.10.2022 21:30 Мск Бойцы в Тюмени обеспечены всем необходимым, - Махонин - о быте мобилизованных жителей Прикамья

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.10.2022 21:37 Мск Из Прикамья отправили первую фуру с вещами для мобилизованных
Ранее 14.10.2022 11:13 Мск Пермяков возмутили премии чиновникам на фоне объявленной мобилизации
Ранее 13.10.2022 12:08 Мск В Прикамье будет усилено оказание адресной поддержки семьям мобилизованных
Ранее 12.10.2022 14:26 Мск Пермяки обратились к Путину из-за отсутствия региональных мер поддержки мобилизованным


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Огромный выбор lg f1096sd3 онлайн в магазине www.mvideo.ru