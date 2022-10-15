Мобилизованные "завалили" главу Прикамья вопросами о кредитах и помощи семьям

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в Елани (Свердловская область), где встретился с мобилизованными из региона мужчинами. Об итогах визита глава Прикамья рассказал в своем Telegram-канале.

"Час общались с парнями на плацу, "без купюр". У бойцов много вопросов, и это понятно. Больше всего – по предоставлению кредитных каникул, помощи семьям тех, кого мобилизовали. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам", - написал Махонин.

Сегодня же по подразделениям распределили содержимое отправленной нами фуры с вещами и медикаментами. Поставки будут продолжаться

"Отправляюсь в Тюмень", - написал Махонин.

Напомним, ранее Махонин подписал постановление о выделении 40 млн руб. на премии главам городских округов и чиновникам администраций. Пермяки считают, что эти средства или хотя бы часть из них следовало бы перенаправить на помощь семьям мобилизованных. Люди сообщили, что направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. После информации об обращении к президенту, в правительстве Пермского края сообщили об усилении адресных мер поддержки семьям мобилизованных. Вскоре первая фура с вещами, необходимыми для мобилизованных, отправилась из Перми в Елань и Тюмень.