Из Прикамья отправили первую фуру с вещами для мобилизованных

Первая фура с вещами, необходимыми для мобилизованных, отправилась из Перми в Елань и Тюмень. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня первая фура с необходимыми вещами отправилась из Перми к нашим мобилизованным парням в Елань и Тюмень. Везем три тысячи аптечек, две тысячи комплектов термобелья, полторы тысячи пар берцев, тушенку и сладкое. Специальные наборы собрали для наших добровольцев-медиков. Всё это в дополнение к тому снаряжению, которое предоставляет Минобороны. Это первая, но не последняя поставка, они будут продолжаться, в следующую войдут комплекты зимней одежды", - заявил губернатор.

Махонин в очередной раз напомнил, что всей экипировкой, необходимой для выполнения задач, бойцы будут в полном объеме обеспечены Министерством обороны. Он сообщил, что это произойдет после завершения обучения и отстраивания боевого слаживания, перед отправкой в места непосредственной дислокации.

Отметим, что ранее пермяки жаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие мер региональной поддержки семьям мобилизованных.