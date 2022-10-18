18 Октября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/mahonin59

Махонин принял решение о выплате по 100 тысяч рублей мобилизованным прикамцам

Мобилизованным жителям Пермского края выплатят по 100 тыс. руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному – 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, т.к. уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто. Специалисты Минсоцразвития уже выехали в Елань и Тюмень для сбора необходимых заявлений и документов на выплаты", - сообщил он.

О порядке произведения выплат и сроках будет объявлено дополнительно. Кроме того, министр Павел Фокин лично посетит территории, чтобы проконтролировать совместную работу глав и соцслужб с родственниками мобилизованных.

Махонин заявил, что также власти продолжат предметно помогать семьям. Губернатор поставил задачу относиться к каждой их просьбе и пожеланию без формализма, максимально быстро решая вопросы. Махонин заявил, что по итогам такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных ста тысяч.

В учебные центры также направились юристы, которые будут помогать с оформлением кредитных каникул, доверенностей и других документов, решать спорные вопросы. Предварительная работа с банками уже проведена.

Напомним, ранее губернатор провел встречу с мобилизованными прикамцами в Елани и в Тюмени. Во время встречи солдаты потребовали у губернатора дать конкретные сроки введения региональной выплаты. Солдаты поинтересовались, почему на премии чиновников выделяется 40 млн руб., а мобилизованным - ничего. Также бойцы высмеяли помощь, которую власти края прислали солдатам, заявив, что все необходимое им уже собрали тюменцы. Видеозапись беседы Махонина с мобилизованными попала в соцсети.

Относительно выплат Дмитрий Махонин заявил, что власти края ждут "соответствующую координацию действий федерального правительства, так как регионов, которые сделают выплаты - меньшинство". Однако военных этот ответ не устроил.

"Нас интересует конкретика, чтобы помочь нашим семьям, нам всем нужна выплата. От 150 до 300 тыс. руб. Остальным нам всем помогают и помогли. Вопрос у всех в эту единовременную выплату уперся", - сообщил один из солдат. В результате, губернатор позволил себе нецензурно высказаться.

Ранее родственники мобилизованных жителей Пермского края подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие региональных выплат и льгот. Всего, по их данным, в адрес президента, было направлено несколько десятков обращений.

Теги: Дмитрий Махонин, выплаты, поддержка, мобилизация



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