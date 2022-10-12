Пермяки обратились к Путину из-за отсутствия региональных мер поддержки мобилизованным

Родственники мобилизованных жителей Пермского края подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие региональных выплат и льгот. Всего, по их данным, в адрес президента, было направлено несколько десятков обращений.

Люди отмечают, что в других российских субъектах мобилизованным предусмотрены выплаты, льготы по питанию детей или оплате детского сада. В Пермском крае этих мер поддержки нет. Между тем, по словам пермяков, доходы их семей значительно упали.

Житель Перми Владимир сообщил, что есть несколько случаев, когда получившие повестки пермяки прибывали в пункт сбора, но отправка в учебный центр отложена. Трудовые отношения с работодателем уже приостановлены, продлевать договор пермякам отказываются: в результате люди, с кредитами и ипотеками уже полмесяца не получают доход.

"У мобилизованных приостановлены трудовые отношения с работодателем, при этом, те, кто не убыл в центр подготовки 30 сентября (как было спланировано), уже две недели не получают доход! Представим, каково семейным мужчинам, имеющим детей, платящим ипотеку или иной займ, но не пополняющим домашний кошелек? Региональная матпомощь решает и эту проблему, в том числе", - отмечает он.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу губернатора с просьбой прокомментировать обращения. На момент публикации материала, комментарии не получены.

Отметим, что в ряде российских субъектов вводятся региональные выплаты для мобилизованных. Так, одной из первых, кто объявил о выплатах мобилизованным, стала Москва. Уже на следующий день после объявления о мобилизации мэр столицы издал указ № 52-УМ. В нем говорится, что мобилизованным будут выдавать по 50 тыс. рублей ежемесячно. Единовременные выплаты положены только в случае ранения или гибели. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил выплатить семьям мобилизованным по 300 тыс. руб. Единовременную выплату получит супруга (супруг), либо родители, либо законные представители детей. 22 сентября 2022 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил о выплатах в 300 тыс. руб. каждому, кто будет призван с Ямала. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин поручил распространить на мобилизованных единовременные выплаты, которые получают "граждане, выполняющие задачи, поставленные специальной военной операцией". Кроме того, сама выплата теперь в два раза больше — 300 тыс. руб. В Югре выплатят 500 тыс. руб., двумя частями - первые 250 тыс. руб. при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также детей мобилизованных освободят от платы за детский сад. В Якутии по 200 тыс. рублей выплатят семье каждого, кто призван на военную службу по мобилизации. Глава Крыма Сергей Аксенов 22 сентября 2022 года пообещал выплатить каждому мобилизованному крымчанину по 200 000 рублей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатят единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. По 100 000 рублей также выплачивают в следующих регионах: Адыгея, Иркутская, Курская, Омская, Тульская области.

В Пермском крае о региональных выплатах мобилизованным или их семьям пока не сообщали. Помощь региона - сбор вещей от неравнодушных граждан.

Отметим, что накануне во время заседания краевого правительства глава региона сообщил, что прикамцы обеспечены всем необходимым. Дмитрий Махонин заявил, что поручил краевому минфину проработать вопрос финансирования по улучшению экипировки мобилизованных. Прежде всего речь идет о термобелье, теплой одежде, медикаментах, спальных мешках. Глава региона отметил, что здесь важна координация с бизнесом, который предлагает свою помощь и подчеркнул, что нет ничего зазорного в том, чтобы эту помощь принимать.