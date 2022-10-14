Пермяков возмутили премии чиновникам на фоне объявленной мобилизации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении 40 миллионов рублей на премии главам городских округов и чиновникам администраций. Проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Утвердить прилагаемое распределение из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края дотаций на поощрение муниципальных управленческих команд", - говорится в документе.

Сумма дотаций зависит от категорий и места, которое занял муниципалитет. Всего таких категорий три. В первую вошли 12 муниципальных образований. Первая тройка лидеров: Соликамский, Чусовской, Добрянский городские округа получат из бюджета по 200 тыс. руб. (каждому) на поощрение глав муниципалитетов и по 1,8 млн руб. - на поощрение остальной "управленческой команды". Следующая тройка лидеров: Нытвенский, Кунгурский, Верещагинский городские округа получат по 190 тыс. руб. на премии главам, и по 1,65 млн руб - на премии другим чиновникам администраций, Пермский, Краснокамский, Чайковский городские округа - по 180 тыс. руб. и 1,6 млн руб., соответственно, Губахинский городской округ, город Пермь, Лысьвенский городской округ - 170 тыс. руб. и 1,5 млн руб., соответственно.

Всего на поощрение мэров первой категории направлено 2 220 000 руб., управленческой команды - 19 650 000 руб.

Во второй категории максимальная сумма для поощрения мэров составляет 170 тыс. руб. Ее получат руководители Бардымского муниципального округа, Очерского, Осинского городских округов. На премии сотрудникам выделено 850 тыс. руб. Самая минимальная премия для второй категории - 130 тыс. руб. - для мэров (Куединский округ, Кудымкарский муниципальный округ), 650 тыс. - для управленческой команды. В Горнозаводском округе выплату 650 тыс. получит только управленческая команда.

Всего на премии чиновников из второй категории направлено: 1 830 000 - для мэров, 9 650 000 - для команды.

В третьей группе первое место у ЗАТО Звездный. Мэр получит 140 тыс. руб., чиновники - 510 тыс. руб. Аналогичные суммы направят в Кишертский и Ординский муниципальный округ. Последние места заняли Большесосновский, Уинский и Косинский муниципальный округ (11, 12 и 13 место), премия мэру в этих территориях составит - 90 тыс. руб., управленческой команде - 399 000 руб.

На поощрение третьей группы направят 1 480 000 - мэрам, 5 887 000 - чиновникам администраций.

Постановление возмутило пермяков на фоне отсутствия мер поддержки в виде региональных выплат мобилизованным и льгот для детей мобилизованных по оплате детских садов или бесплатному питанию.

Напомним, недовольство пермяков вызывает и тот факт, что в проекте бюджета Пермского края на 2023-2025 годы предусмотрены расходы на формирование и продвижение имиджа региона "как территории благоприятной для инвестирования". Эти расходы оцениваются в 495,3 млн руб.: 176,2 млн руб. в 2023 году и по 159,5 млн руб. ежегодно в 2024-2025 годах. Кроме того, свыше 252 млн руб. планируется направить на участие в форумах делегаций Пермского края в 2023—2025 г. Предполагается посещение Международной нефтегазовой выставки "ADIPEK" в Абу-Даби (ОАЭ), выставки "Penroleum Istambul" в Стамбуле, "Нефть и газ Каспия" в Баку, "Нефть и газ Узбекистана" в Ташкенте.

Пермяки считают, что эти средства или хотя бы часть из них следовало бы перенаправить на помощь семьям мобилизованных.

Люди сообщили, что направили обращение президенту РФ Владимиру Путину.

Добавим, что ранее во время заседания краевого правительства глава региона сообщил, что прикамцы обеспечены всем необходимым. Дмитрий Махонин заявил, что поручил краевому минфину проработать вопрос финансирования по улучшению экипировки мобилизованных. Прежде всего речь идет о термобелье, теплой одежде, медикаментах, спальных мешках. Глава региона отметил, что здесь важна координация с бизнесом, который предлагает свою помощь и подчеркнул, что нет ничего зазорного в том, чтобы эту помощь принимать.

После информации об обращении к президенту, в правительстве Пермского края сообщили об усилении адресных мер поддержки семьям мобилизованных. Для решения бытовых вопросов, а также получения социальной, психологической, юридической, материальной помощи прикамцам следует обратиться в социальную защиту по месту жительства или к своему социальному участковому.

Однако конкретики от краевых властей, какого рода будет адресная помощь, какие примерно суммы будут выделены, не прозвучало до сих пор. На обращение корреспондента Накануне.RU о поддержке мобилизованных в пресс-службе краевого правительства до сих пор не ответили.