В Прикамье будет усилено оказание адресной поддержки семьям мобилизованных

В Пермском крае решено усилить оказание всесторонней адресной поддержки семьям мобилизованных. Об этом сообщил провластный telegram-канал "Компросс", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее поручение отдал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин краевому министерству социального развития. Для решения бытовых вопросов, а также получения социальной, психологической, юридической, материальной помощи прикамцам следует обратиться в социальную защиту по месту жительства или к своему социальному участковому.

По словам главы региона, процесс частичной мобилизации сопряжен с переживаниями призывников, их родственников и всех жителей края.

"Поэтому нам важно максимально позаботиться о земляках, их семьях, оперативно оказывая им адресную помощь в сложных ситуациях – профильные региональные министерства этим уже занимаются", – подчеркнул он.

Ранее губернатор поручил краевому Минфину обеспечить необходимое финансирование на улучшение экипировки мобилизованных – приобретение термобелья, медикаментов. Одновременно ведется работа по приобретению для мобилизованных медиков того, что им потребуется для оказания медицинской помощи во время службы.

Напомним, родственники мобилизованных жителей Пермского края подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие региональных выплат и льгот. Всего, по их данным, в адрес президента, было направлено несколько десятков обращений.

Люди отмечают, что в других российских субъектах мобилизованным предусмотрены выплаты, льготы по питанию детей или оплате детского сада. В Пермском крае этих мер поддержки нет. Между тем, по словам пермяков, доходы их семей значительно упали.