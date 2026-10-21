Ключ к тайнам космоса: ученые втрое повысили точность измерения первичного гелия

Астрономы выяснили, сколько гелия появилось после Большого взрыва, изучив 15 удаленных галактик. Их состав почти не менялся с момента образования - они работают как "капсулы времени" и хранят сведения о ранней Вселенной, пишут "Известия".

Наблюдения на Большом бинокулярном телескопе заняли 130 часов. Итоги работы, в которой участвовали в том числе специалисты Университета Миннесоты, опубликовали в пяти статьях журнала The Astrophysical Journal.

Для точности команда одновременно анализировала более 10 спектральных линий гелия и 15 линий водорода - так удалось исправить мелкие ошибки. Измерения проводили спектрографами MODS: их 12 лет разрабатывали при участии Университета штата Огайо.

Новые данные помогают проверить теории физики элементарных частиц. Например, по объему гелия ученые оценили число семейств нейтрино - легких частиц, почти не взаимодействующих с веществом. Это дает строгий способ проверки Стандартной модели.

Профессор Эван Скиллман из Университета Миннесоты назвал результат одним из самых значимых за 40 лет своей работы: число четко показывает условия Вселенной в первые пять минут ее существования.

Итоги не опровергают теорию Большого взрыва, а делают ее точнее. Подтверждением по‑прежнему служат реликтовое излучение и расширение Вселенной. Новый подход с малоизмененными галактиками дал более чистую картину первых минут космической истории.

Ранее исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий создали гидрогель на базе системы STERS (с частицами жидкого галлия и виниловыми мономерами): под действием ближнего инфракрасного света материал меняет форму и остается активным до четырех недель.