Представитель Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" завоевал четыре первых места на турнире в Гонконге

С 17 по 19 октября в Гонконге прошли международные соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026, в которых приняли участие более 400 спортсменов со всего мира. Представитель Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" мастер спорта международного класса Владислав Бебнев завоевал на турнире сразу четыре первых места.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он стал лучшим в личном зачёте среди юниоров, в общем зачёте, в командном и комбинированном зачётах. Особенно напряжённой оказалась борьба в общем зачёте открытого класса. Владислав сумел обойти действующих чемпионов мира и одержать победу с минимальным преимуществом: отрыв от второго места составил всего 0,78%.

В целом эти соревнования стали удачными для россиян. 26 российских стрелков завоевали 20 медалей в личных зачётах: восемь золотых, пять серебряных и семь бронзовых, а также два первых места в командном зачёте.

"Уровень участников матча, как и ожидалось, на высоте. Около 90% претендентов на призовые места – чемпионы мира либо в общем зачёте, либо в своих категориях. И стреляют они, конечно, великолепно! У спортсменов из других стран свой стиль стрельбы, поэтому было интересно наблюдать за ними, перенимать опыт и анализировать их сильные и слабые стороны. Я в полном восторге от произошедшего за последние три дня! Это очень ценный опыт: другой менталитет, язык, стиль стрельбы. Особенно запомнилась доброжелательность участников, организаторов и судей. Все были очень рады нас видеть, и это чувствовалось", - рассказал Владислав Бебнев.

Этот матч стал важным этапом подготовки к чемпионату мира 2028 года, который пройдёт в Индонезии. Благодаря этому россияне смогут объективно оценить свой уровень относительно сильнейших спортсменов мира, определить направления для дальнейшей работы и продолжить подготовку. Впереди международные матчи третьего уровня и чемпионат мира.