21 Октября 2026
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Фото: личный архив Владислава Бебнева

Представитель Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" завоевал четыре первых места на турнире в Гонконге

С 17 по 19 октября в Гонконге прошли международные соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета Hong Kong International Action Air Handgun Championship 2026, в которых приняли участие более 400 спортсменов со всего мира. Представитель Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" мастер спорта международного класса Владислав Бебнев завоевал на турнире сразу четыре первых места.

Владислав Бебнев(2026)|Фото: личный архив Владислава Бебнева

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он стал лучшим в личном зачёте среди юниоров, в общем зачёте, в командном и комбинированном зачётах. Особенно напряжённой оказалась борьба в общем зачёте открытого класса. Владислав сумел обойти действующих чемпионов мира и одержать победу с минимальным преимуществом: отрыв от второго места составил всего 0,78%.

Владислав Бебнев(2026)|Фото: личный архив Владислава Бебнева

В целом эти соревнования стали удачными для россиян. 26 российских стрелков завоевали 20 медалей в личных зачётах: восемь золотых, пять серебряных и семь бронзовых, а также два первых места в командном зачёте.

"Уровень участников матча, как и ожидалось, на высоте. Около 90% претендентов на призовые места – чемпионы мира либо в общем зачёте, либо в своих категориях. И стреляют они, конечно, великолепно! У спортсменов из других стран свой стиль стрельбы, поэтому было интересно наблюдать за ними, перенимать опыт и анализировать их сильные и слабые стороны. Я в полном восторге от произошедшего за последние три дня! Это очень ценный опыт: другой менталитет, язык, стиль стрельбы. Особенно запомнилась доброжелательность участников, организаторов и судей. Все были очень рады нас видеть, и это чувствовалось", - рассказал Владислав Бебнев.

Этот матч стал важным этапом подготовки к чемпионату мира 2028 года, который пройдёт в Индонезии. Благодаря этому россияне смогут объективно оценить свой уровень относительно сильнейших спортсменов мира, определить направления для дальнейшей работы и продолжить подготовку. Впереди международные матчи третьего уровня и чемпионат мира.

Теги: Гонконг, турнир, стрельба, места


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