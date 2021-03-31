На Ямале коллективный иммунитет к коронавирусу составил 80%

Генеральный директор "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников заявил о показателе коллективного иммунитета на Ямале к коронавирусу в 80%, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Благодаря ответственному отношению работников "Газпром добыча Надым" к прививочной кампании против коронавируса уровень коллективного иммунитета в середине марта составил у нас 59,1%. Среди вахтового персонала показатель превысил 70%, а на Ямале – даже 80%", - цитирует Мельникова корпоративная газета предприятия "Газовик".

Отметим, за сутки в округе – 22 новых случая коронавируса (всего – 37 тыс. 991). За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (всего таких случаев было 5 тс. 937).