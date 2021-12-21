Baza: Материалы о нападении на здание ФСБ на Лубянке засекречены

Следственный комитет РФ засекретил материалы о нападении на здание ФСБ в центре Москвы. Как пишет Baza, об этом сообщила мать стрелка Евгения Манюрова.

По словам Светланы Манюровой, ее не знакомили с подробностями расследования и ничего не рассказали о мотивах ее сына, а также о возможных сообщниках.

Последний раз следователь вызывал ее около года назад, с тех пор информации о ходе расследования у женщины нет. Тело сына Манюровой выдали примерно через полгода после нападения, сообщил телеграм-канал.

Напомним, 19 декабря 2019 года, вскоре после пресс-конференции Владимира Путина, 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. При этом изначально сообщалось, что преступников было трое, они якобы ворвались в здание ФСБ.

В результате стрельбы погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека, включая случайного прохожего, получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что после стрельбы на Лубянке из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 сотрудников отдела "П", эти сотрудники были причастны к съемке событий тем вечером.