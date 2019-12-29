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Происшествия Москва
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

При обыске дома у стрелка с Лубянки нашли схемы и планы на салфетках

При обыске в квартире стрелка с Лубянки найдены рисунки со схемами и планами. Мать Евгения Манюрова, устроившего стрельбу около здания ФСБ, подтвердила, что почерк принадлежит ее сыну.

По сообщению Baza, следователям приходится изучать даже салфетки с каракулями. Именно на мятых салфетках, разбросанных около стола, были нарисованы схемы.

Нельзя сказать, имеют ли они отношение к подготовке учиненного Манюровым расстрела сотрудников ведомства, все записки отправлены на экспертизу.

Напомним, что 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. Ранее он ходил в стрелковый клуб, где, по словам тренера, практиковался исключительно в черном плаще с капюшоном и верхнюю одежду снимать не соглашался. В результате теракта погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице через некоторое время, еще пять человек, включая случайного прохожего, получили ранения.

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При обыске дома у стрелка с Лубянки нашли схемы и планы на салфетках

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Теги: стрелок с лубянки, схемы и планы, салфетки



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