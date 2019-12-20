СКР подтвердил ранение гражданского при стрельбе на Лубянке

Следственный комитет РФ подтвердил, что при стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, всего ранения получили пять человек. Один сотрудник ФСБ погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат ведомства.

Нападение у здания ФСБ на Большой Лубянке произошло 19 декабря около 18 часов. У мужчины, атаковавшего силовиков, было автоматическое огнестрельное оружие.

Нападавший был убит ответным огнем представителей спецслужб. При этом изначально сообщалось, что преступников было трое, они якобы ворвались в здание ФСБ.

СМИ сообщили, что стрелком, открывшим огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, оказался 39-летний Евгений Манюров. Он работал индивидуальным предпринимателем в Московской области. На странице мужчины в социальной сети указано, что он учился в Российской академии правосудия.