Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистами

Устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в Москве мог быть участником националистического движения "Этническое национальное объединение".

Сотрудники госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты Евгения Манюрова. Как выяснилось, он был связан с ЭНО, и входил в московскую ячейку организации.

В самой ЭНО заявили, что Манюрова в своей структуре не замечали, так как данные участников организация не знает, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, еще один сотрудник ФСБ скончался в результате стрельбы на Лубянке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ.

Имя погибшего не раскрывается. Сообщается, что он умер в больнице от ран.

Также следователи подтвердили имя нападавшего - житель Подмосковья Евгений Манюров.

Напомним, что 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. Ранее он ходил в стрелковый клуб, где, по словам тренера, практиковался исключительно в черном плаще с капюшоном и верхнюю одежду снимать не соглашался. В результате теракта погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, включая случайного прохожего, получили ранения.