06 Октября 2020
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оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

Тренер — о стрелке с Лубянки: На занятия ходил в черном плаще

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.

Предполагаемый стрелок, по словам тренера, пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Он имел все документы, подтверждающие вменяемость.

Солович рассказал также, что Манюров занимался в клубе всего три месяца и стрелял плохо. Мужчина приходил на занятия в черном плаще с капюшоном, а на предложения снять верхнюю одежду он говорил, что ему так удобнее, пишет "КП".

ФСБ(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

Ранее СМИ сообщили, что Манюрову 39 лет, он работал индивидуальным предпринимателем в Московской области. На странице мужчины в социальной сети указано, что он учился в Российской академии правосудия, сообщает "Лайф". По данным канала ВЧК-ОГПУ, Евгений Манюров большую часть жизни работал в охранных предприятиях.

Напомним, первоначально сообщалось, что вчера около 18 часов по Москве, вскоре после пресс-конференции Владимира Путина, неизвестные ворвались в здание ФСБ на Лубянке.

Двое из них были убиты в ходе перестрелки с охраной в приемной ведомства, третий выбежал на улицу, где также произошла перестрелка. Он был убит, при этом оказался смертельно ранен сотрудник ФСБ.

Однако затем правоохранители стали утверждать, что нападавший был лишь один. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Теги: лубянка, стрельба, фсб



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