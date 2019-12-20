06 Октября 2020
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Происшествия В России
оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

"Лубянский стрелок" мог принадлежать к террористической организации, но был одиночкой

Историк спецслужб Александр Колпакиди считает, что сейчас террористические организации в городах существовать не могут, настолько развиты технологии и бдительны сотрудники спецслужбы, но одиночные террористические проявления могут быть, сказал он в беседе с Накануне.RU.

Журналисты пообщались с отцом стрелка - близкий родственник заявил, что сын работал в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов охранником, якобы у него появился "некий акцент". Писали и о беседе с матерью стрелка, она в свою очередь говорит, что по телефону сын о чем-то договаривался на английском. Однако посольство ОАЭ в РФ официально заявило, что за последние 20 лет среди их сотрудников человека с такой фамилией не было. Работники посольства узнали о том, что стрелок работал у них, только из СМИ, все проверили и ничего не нашли.

Родители просто пытаются выгородить сына или он реально мог быть связан с иностранной разведкой, а посольство не хочет признавать нелицеприятные факты?

ФСБ(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

"Надо подождать, когда станет все известно, но вполне вероятно, что это какой-то мусульманский экстремист, ваххабит, "игиловец" (ИГИЛ - запрещенная в РФ организация). Вполне такое может быть, - говорит Колпакиди. - Но опять же то, что среди мусульманских экстремистов появились славяне, само по себе о многом говорит. И говорит об абсолютно нехорошем. Среди басмачей не было славян и русских, кроме, пожалуй, "белогвардейцев", но они и среди нацистов были, это как раз те "белые офицеры", которые сейчас для нынешней власти являются героями".

Напомним, что 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. Ранее он ходил в стрелковый клуб, где, по словам тренера, практиковался исключительно в черном плаще с капюшоном и верхнюю одежду снимать не соглашался. В результате теракта погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, включая случайного прохожего, получили ранения. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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"Лубянский стрелок" мог принадлежать к террористической организации, но был одиночкой

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Теги: лубянка, фсб, стрелок, стрельба, терроризм, теракт



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