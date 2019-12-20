Стала известна личность стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ

Стрелком, открывшим огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, оказался 39-летний Евгений Манюров.

Он работал индивидуальным предпринимателем в Московской области. На странице мужчины в социальной сети указано, что он учился в Российской академии правосудия, сообщает "Лайф". А, по данным канала ВЧК-ОГПУ, Евгений Манюров большую часть жизни работал в охранных предприятиях.

Первоначально сообщалось, что вчера около 18 часов по Москве, вскоре после пресс-конференции Владимира Путина, неизвестные ворвались в здание ФСБ на Лубянке. Двое из них были убиты в ходе перестрелки с охраной в приемной ведомства, третий выбежал на улицу, где также произошла перестрелка. Он был убит, при этом оказался смертельно ранен сотрудник ГИБДД, дежуривший у приемной ФСБ.

Однако затем правоохранители стали утверждать, что нападавший был лишь один. Следственный комитет России сообщил детали инцидента на Лубянке - он классифицирован как теракт. По данным ведомства, неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов на улице Большая Лубянка. При стрельбе, по данным СКР, погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, включая случайного прохожего, получили ранения. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Ответным огнем преступник, вооруженный карабином "Сайга", был ликвидирован.

"Незыгарь" отмечает, что в Подольске на квартире Манюрова всю ночь шли обыски. Обыски прошли и в ЧОПе. Следователи прорабатывают все версии: от помешательства преступника до вовлечения его в провокацию (как международного, так и внутреннего характера). Отработают также его связи и историю.

"Под разбор попадет Росгвардия, которая выдает разрешения на оружие и контролирует ЧОПы. И делает это, видимо, весьма плохо. С слабой агентурой. Но основные вопросы будут к оперативным службам УФСБ Москвы и Подмосковья, чья агентура не выявила и не отследила преступника, который явно загодя готовился к резонансному преступлению. То есть после дела Голунова генерала Дорофеева снова вовлекают в проблемную тему", - сообщает канал.

Отметим, что 20 декабря отмечается День сотрудников органов госбезопасности, праздничный концерт по этому случаю вчера посещал Владимир Путин, в это время на Лубянке и началась перестрелка.