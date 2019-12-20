06 Октября 2020
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ФСБ, Лубянка (2018) | Фото: Накануне.RU

На Большой Лубянке в Москве открыли движение после нападения

В центре Москвы открыли движение по улице Большая Лубянка, где накануне вечером мужчина устроил нападение на ФСБ со стрельбой. Об этом сообщает Twitter-аккаунт "Московский транспорт". А в микроблоге Мосгортранса говорится: "Городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами".

Ранее из-за перекрытия нескольких кварталов для спецоперации были изменены маршруты нескольких автобусов.

Нападение у здания ФСБ на Большой Лубянке произошло накануне вечером. У мужчины, атаковавшего силовиков, было автоматическое огнестрельное оружие. Он убил двух человек – сотрудников ГИБДД и ФСБ. Также сообщается о нескольких раненых, среди которых был и прохожий, оказавшийся неподалеку от места нападения. Нападавший был убит ответным огнем представителей спецслужб.

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На Большой Лубянке в Москве открыли движение после нападения

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Теги: большая лубянка, москва, движение, общественный транспорт



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