Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный во время стрельбы на Лубянке

Еще один сотрудник ФСБ скончался в результате стрельбы на Лубянке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ.

Имя погибшего не раскрывается. Сообщается, что он умер в больнице от ран.

Также следователи подтвердили имя нападавшего - житель Подмосковья Евгений Манюров.

Напомним, что 39-летний мужчина пришел на Лубянку и устроил там стрельбу, при попытке побега его застрелили. Ранее он ходил в стрелковый клуб, где, по словам тренера, практиковался исключительно в черном плаще с капюшоном и верхнюю одежду снимать не соглашался. В результате теракта погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, включая случайного прохожего, получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.