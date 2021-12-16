Одобрен инфраструктурный кредит для Северного широтного хода

Северный широтный ход получит инфраструктурный кредит. Об этом на пресс-конференции рассказал уральский полпред Владимир Якушев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дважды просьбу выделить инфраструктурный кредит на этот проект защищал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Защита прошла успешно, он одобрен. Для окончательного выделения средств проект должен сложиться, там много игроков. Надеюсь, скоро мы решим этот вопрос", - сказал Якушев.

Он рассказал о планах развития Северного широтного хода.

"До Пангод мы имеем ЖД. От Надыма через Салехард и до Обской – Северный широтный ход-1. Это связь населённых пунктов и разгрузка участка Транссиба Пермь – Тюмень, то есть отправка углеводородов Ямала через Северную ЖД. Есть более 500 км дороги на Бованенково. Все месторождения, обозначенные синим, смогут развиваться. Готовую продукцию смогут отправлять через Обскую и Северную ЖД. Северный широтный ход-2 – порт Сабетта. По Северному морскому пути сейчас СПГ доставляют в любую точку мира, после запуска железной дороги из Сабетты мы получим в центре страны второе место, откуда сможем доставлять газ повсюду", - сказал Якушев.

Северный широтный ход – проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд руб. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.